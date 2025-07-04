Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Kaymakam Levent Küçük, esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek onlarla tanıştı, dilek ve temennilerini dinledi.

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki görevine yakın zaman içerisinde başlayan Kaymakam Levent Küçük, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde iş yerlerine tek tek uğrayarak esnaflarla tanışan Kaymakam Küçük, gezi esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi.

İlçe esnafına hayırlı ve bereketli kazanç temennilerini ileten Kaymakam Levent Küçük, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini, bu sebeple ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu

Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.