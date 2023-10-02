Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Üretim ve İstihdam İçin Çalışmalarını Sürdürecek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SİMDER yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya gelerek, Çarşamba'da üretim ve istihdam için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstilkent alanları ziyaret edildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, " Çarşamba'mızda üretim ve istihdam diyerek çalışmalarımıza başladık. Çarşamba'da üretim ve istihdam için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun'un Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SİMDER yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Çarşamba'da yapı inşaat sektörünü bir araya getiren toplantının ardından; yakın zamanda açılan Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstilkent alanları ziyaret edildi.

"Çarşamba'da üretim ve istihdam için çalışmaya devam"

Toplantıda konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'mızda aş, iş ve altyapı dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, Çarşamba'mızda üretim ve istihdam diyerek çalışmalarımıza başladık. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizde bir fabrikamızın açılışı gerçekleşti, diğer fabrikamızın da yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Tekstilkent'imizde de bir yandan çalışmalar sürüyor. Çarşamba'mız sosyal donatı alanları, kültürel faaliyetleri ile çok zengin bir ilçe. Bir yandan da içerisinde birçok fakülteyi barındıran bir üniversite kentiyiz. Öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını, taleplerini göz önüne alarak ilçemize yatırımlar kazandırmayı sürdürüyoruz. Çarşamba'mızda cezaevi de açılmış durumda. Dolayısıyla orada çalışan memurlarımız ile birlikte ilçemize bir göç de söz konusu oldu. Konut konusunda da artan bir ihtiyaç söz konusu. Bu durumu da giderme noktasında istişarelerimiz sürüyor. Çarşamba Ovamızın etkin kullanımı için göç vermemesi gerekir, bunun için sanayiyi olmazsa olmaz görüyoruz. Köylerde 4 bin kilometreye yakın köy, tarla yolu yaptık. 100 kilometre beton yol, 200 kilometre civarında kaplama asfalt çalışmasını tamamladık. Köylerde traktörlerle girilemeyen yolları araç girer hale getirdik" diye konuştu.

İmar planı değişti

Başkan Doğan, "Çarşamba'mızda 1986 yılından bugüne kapsamlı bir değişime uğramayan imar planımızı değiştirdik. 2020 yılında Kent Otomasyon Sistemi (KEOS) Belediyemiz İmar Müdürlüğünce hayata geçirildi. Alınan hizmetle internet imkanı olan herkes kendi parseli ile belediyeye hiç uğramadan bilgi sahibi olabilecek. Yine bu yıl hayata geçirdiğimiz E-imar ile imar durumu ve plankote başvurularını online olarak almaya başladık. E-ruhsat süreci de tamamlandı. Yakın zamanda o da devreye alınacaktır. Proje müellifleri hem zamandan tasarruf edecekler hem de çıktı, kağıt masrafından kurutulacaklar. Proje inceleme sürecinin her aşaması parsel sahibine, proje müellifine, yapı denetime, müteahhite SMS olarak gönderilecek. Çarşamba ilçesi için hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni hazırlıyoruz, 2024 Ocak ayına kadar Çevre Şehircilik Bakanlığımıza sunmuş olacağız. Amacımız; kent bütünü içerisinde kalan alanın yapılaşma sürecinin değerlendirilerek sağlıksız, güvensiz, ekonomik ömrünü tamamlamış, kent silüetini bozan plansız yapı stoğunun; kentsel, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği hususlarını da dikkate alarak planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak ve kentsel kalitenin arttırılmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

"Yatırımcılarımızı davet ediyorum"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba ilçemizin fındık, kivi gibi tarım istihdamının yanı sıra, Tekstilkent ve Organize Sanayi Bölgemiz ile birlikte oluşan sanayi alanlarıyla; yeni cezaevinin de yapımıyla birlikte konut ihtiyacının artarak devam edeceği görülmektedir. Satın alma gücü ve talepler göz önüne alındığında ilçemizin yeni inşaatlar yapmak için potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Biz de belediye olarak ilçemizde konut yapımları gerçekleştiriyoruz. Yapı-inşaat sektörünün değerli isimleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Kendilerini de ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN