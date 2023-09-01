Çameli Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Denizli'nin Çameli ilçesinde Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında, Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Sporu teşvik etmek amacıyla yapılan toplantıda, Çameli Güzelyurt Amatör Spor Kulübü ve Çameli Belediye Amatör Spor Kulübüne yardım yapılması konusu görüşüldü. Diğer maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Denizli'de Çameli Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında, Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda sporu teşvik etmek maksadıyla Çameli Güzelyurt Amatör Spor Kulübü ve Çameli Belediye Amatör Spor Kulübüne ayni veya nakdi yardım yapılması konulu raporunun görüşülmesi komisyondan geldiği şekilde kabul edilirken diğer 5 madde ise ilgili komisyonlara havale edilerek toplantı son buldu. Öte yandan ekim ayında yapılacak olan toplantının tarihi ise 3 Ekim olarak belirlendi. - DENİZLİ