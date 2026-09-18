Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Yozgat’ta iş insanlarıyla buluştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Yozgat'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Hasan Kandemir ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı'na katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, emeğiyle, yatırımıyla, üretimiyle ve istihdamıyla Yozgat'ın ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Işıkhan, "Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında şehirleri sık sık ziyaret ettiklerini, işçi, işveren, esnaf, sanayici, üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Çalışma hayatına ilişkin politikalarımızı oluştururken, Bakanlık olarak sahanın sesini duymayı, ihtiyaç ve talepleri doğrudan muhataplarından dinlemeyi son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı açısından önlerinde önemli bir dönem bulunduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Orta Vadeli Programımızda bu dönemin yol haritasını açık biçimde ortaya koyduk. 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz. Ancak bizim için mesele yalnızca daha fazla istihdam oluşturmak değildir. İş gücümüzün niteliğini yükseltmek, beceri uyumsuzluğunu azaltmak, yeni nesil çalışma biçimlerine ve sektörel dönüşümlere uyumu güçlendirmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde rekabet yalnızca sermayeyle, fabrikayla veya makineyle olmayacak. Nitelikli insan kaynağıyla, teknolojiyle, verimlilikle ve yenilikçilikle olacak."

"Yatırım arttıkça üretim ve istihdam güçlenecek"

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin bugün sadece ekonomide ve çalışma hayatında değil, ülkenin geleceği açısından tarihi önemde bir sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin, huzurun ve kardeşliğin güçlendiği, kaynakların üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya daha fazla yöneldiği güçlü Türkiye hedefi olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Terörün ve şiddetin gölgesinin tamamen ortadan kalktığı bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımızın tamamı olacaktır. Huzur arttıkça yatırım artacak, yatırım arttıkça üretim ve istihdam güçlenecek, ülkemizin her bölgesi sahip olduğu potansiyeli çok daha güçlü biçimde harekete geçirecektir. İnanıyoruz ki 'Terörsüz Türkiye' ile güçlenen kardeşliğimiz ve istikrarımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine de yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Yozgat'ta yapılan çalışmalardan da bahsederek, 2002 yılında İŞKUR aracılığıyla kentte kamu ve özel sektörde yalnızca 831 vatandaşın işe yerleşmesine aracılık edildiğini, 2025'te bu sayının 6 bin 41'e yükseldiğini belirtti.

Yozgat'ta 2023 yılından bu yana Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 bin 855 ve İşgücü Uyum Programları kapsamında toplam 9 bin 836 kontenjan tahsis ettiklerini ifade eden Işıkhan, "Bugünkü tutarla bu programlara sağladığımız kaynak 2 milyar 645 milyon liraya ulaştı. İşverenlerimizi de yalnız bırakmadık. 2002 yılından 2026 yılı Temmuz ayına kadar Yozgat'ta 31 bin 71 işyerimiz istihdam teşviklerimizden yararlandı. Sağladığımız teşvik tutarı 2,1 milyar lirayı aştı." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Programa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA