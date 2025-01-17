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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konuştu Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Dünya yeni bir değişim, dönüşüm yaşıyor, var olan ittifaklar yıkılıyor, yeni ittifaklar kuruluyor ve yeni dünya düzenin de de biz o adil dünya düzenini kurmak zorundayız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Dünya yeni bir değişim, dönüşüm yaşıyor, var olan ittifaklar yıkılıyor, yeni ittifaklar kuruluyor ve yeni dünya düzenin de de biz o adil dünya düzenini kurmak zorundayız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Aydın, AK Parti Kahta ilçe teşkilat binasında partililerle buluştu.

Burada partililere seslenen Aydın, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü bütün dünyanın gördüğünü belirten Aydın, "Suriye'de yeni bir dizayn kuruluyor, Türkiye'nin neler yapabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gücünün ne olduğunu, bütün dünya bir kez daha gördü. Hep birlikte el ele vererek, çok daha fazlasını başaracak güce sahibiz. Birlikte olduğumuz müddetçe güçlüyüz." diye konuştu.

Gücün gerçek sahibinin millet olduğunu belirten Aydın, "Dünya yeni bir değişim, dönüşüm yaşıyor, var olan ittifaklar yıkılıyor, yeni ittifaklar kuruluyor ve yeni dünya düzeninde de biz o adil dünya düzenini kurmak zorundayız. Gücün gerçek sahibi millettir, bu millete nasıl sahip çıktıysak, hizmetlerimiz ile eserlerimizle, yardım ve gayretlerimiz ile sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Politika
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