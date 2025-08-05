Çalışma Bakanı Işıkhan, G20 Zirvesinde Uluslararası Temaslarda Bulundu

Çalışma Bakanı Işıkhan, G20 Zirvesinde Uluslararası Temaslarda Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur ve Birleşik Krallık bakanlarıyla bir araya gelerek uluslararası ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da Singapur İşgücü Bakanı Dr. Tan See Leng ve Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Güney Afrika'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, Singapur İşgücü Bakanı Dr.Tan See Leng ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Bakan Işıkhan ayrıca Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile bir araya geldi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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