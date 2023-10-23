Bulgaristan'da Yerel Seçimler İçin HÖH Partisi Kampanyasını Sürdürüyor

Bulgaristan'da ilk turu 29 Ekim'de yapılacak yerel seçimler için Hazırlıklar sürerken Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi kampanyasını sürdürüyor. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, partisinin seçim kampanyasındaki yeni tarzı ve hedeflerini anlattı.

Bulgaristan'da ilk turu 29 Ekim'de yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar sürerken üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi kampanyasını sürdürüyor.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, partisinin seçim kampanyasındaki yeni tarzı ve koydukları hedefleri AA muhabirine anlattı.

Karadayı, "Bu seçimdeki sloganımız, 'Yeni bir başlangıcın zamanı gelmiştir'." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı partilerden oluşan iktidar koalisyonunun, HÖH'ün dışarıdan verdiği destekle ayakta durduğunu söyleyen Karadayı, "İktidardakiler bile buna 'koalisyon' değil, 'siyasi düzenek' demeyi tercih ediyorlar. Siyasi düzeneğin üyeleri bile, HÖH'ün kilit rolünü takdir ederek, partimizin desteği olmadan iktidarın düşeceğini itiraf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da 1989'da sona eren komünizm dönemi sonrası sağlam ayakta duran tek bir partinin HÖH olduğunu kaydeden Karadayı, "Diğer partiler siyasete katılır, iktidara gelirler, iktidardan düştükten sonra yok olup giderler." yorumunu yaptı.

"Kampanya saldırgan olmayan bir havada geçiyor"

Mustafa Karadayı, HÖH partisinin parlamentoda yıllardır süren "saldırgan" ortamdaki tansiyonun düşürülmesine çaba gösterdiğine işaret ederek, bu seçim kampanyasının "gerçekten saldırgan olmayan bir havada" geçtiğini söyledi.

" Bulgaristan'da 33 yıldır güçlü olan tek bir parti var. HÖH olarak, ister iktidarda olsun ister muhalefette olsun belirli bir desteğimiz var, belirli bir gücümüz var." diyen Karadayı, partisinin hedefi için "Bu seçimlere kadar ülke genelinde 38 belediye başkanımız vardı. İnşallah seçim sonrası belediye başkanı sayımız 40'ı aşar. Amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Karadayı, siyasi rakiplerin arasında agresif bir tavır olmamasından dolayı HÖH partisinin, büyük mitingler yapmak yerine ülke genelinde vatandaşların yanına giderek, seçmenlerle tek tek görüşmeyi tercih ettiğini anlattı.

Büyük hedef iktidar ortağı olmak

HÖH partisi olarak özgüvenlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Karadayı, seçim sonrası döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Seçimde meselenin sadece yerel yönetim olmadığına dikkati çeken Mustafa Karadayı, şunları kaydetti:

" Bulgaristan'da iktidar koalisyonuna biz de destek veriyoruz. Şu anda koalisyonun içinde olmasak da bakanlarımız olamasa da iktidara ve hükümete bizim de desteğimiz var. O desteğimiz olmazsa, iktidar düşer. Koalisyonda olan partiler de şunu söylüyor: 'Yerel seçimlerin genel bir değeri olacak. Siyasi partilerin ulusal ağırlığı bir kez daha gözden geçirilecek'."

Karadayı, partisinin yerel seçimdeki başarısı ve ülkede kanıtlayacağı siyasi ağırlığa bağlı olarak, mart ayında kabinedeki kadronun gözden geçirilmesi durumunda HÖH partisinin de kabineye dahil edilebileceğini öne sürdü.

Rotasyon temelli iktidar koalisyonunda martta Başbakan Nikolay Denkov ile Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel'in yer değiştirmeleri ve Gabriel'in başbakanlık koltuğuna geçmesi öngörüldüğünü aktaran Karadayı, şöyle devam etti:

"Seçim sonrası yeterli gücümüz olursa, biz de koalisyona katılacağız, bakanlarımız da olacak. Dolayısıyla bu yerel seçimlerde sadece köy muhtarlarımız, yerel meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımız seçilmeyecek, biz HÖH'ün değerini bir kez daha diğer partilerin değeriyle kıyaslayacağız ve büyük ihtimalle yerel seçimlerden sonra genel iktidara gireceğiz."

Çifte bayram

Yerel seçimlerin yapılacağı 29 Ekim'in aynı zamanda Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı olduğunu anımsatan Karadayı, "2023 yılı aslında farklı bir bayramdır. Biz beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü, Bulgaristan'da partimizin seçim başarısını da kutlayacağız. Dolayısıyla bu yıl 29 Ekim, bizim için çifte bayram olacak."

Parti, 4 Aralık 1990'da, şimdiki Onursal Başkanı Ahmet Doğan tarafından kuruldu. Bulgaristan'ın en köklü partileri arasında yer alan HÖH, son 33 yıldır ülkenin siyasi hayatında kilit rol oynayarak, defalarca koalisyon ortağı oldu.