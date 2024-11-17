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Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

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TBMM'nin yeni haftada gündemi oldukça yoğun. Görüşmelerine başlanacak iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklifle trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası caydırıcı hale getirilecek. Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek, suçun tekrarı halinde ceza 192 bin liraya çıkacak. Öte yandan yine teklifle ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine başlanacak.

RUHSATSIZ SİLAHIN CEZASI ARTIYOR

Teklifle, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak. Silah parçalarını yasadışı yollarla ülkeye sokan veya satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Düzenleme ile ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da 4 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza 8 yıla yükselebilecek.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINDA CEZA 15 KAT ARTACAK

Teklifle trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası caydırıcı hale getirilecek. Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek.. Suçun tekrarı halinde ceza 192 bin liraya çıkacak. Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten men edilecek, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

TBMM'DE BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR

Meclis'te bütçe mesaisi yeni haftada da devam edecek. Hafta boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Öte yandan çevre ve şehircilik alanında teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRealist:

Çekici araçlarındada çakar var ve deli gibi sürüyorlar.. Onlarda sökülecek mi ?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bütün trafik cezaları ağırlaştırılsın yaya geçidinde ve yol üzerinde yayanın geçiş üstünlüğü olduğu yerlerde yayaya yol vermeyen sokak ve caddeye tersten girip yolun ortasında duran trafikte önündeki yanındaki aracı sıkıştırıp taciz eden makas atanlara ağır para cezaları verilsin asıl hayati tehlike buralarda

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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