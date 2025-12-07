BTP Genel Başkanı Baş: Milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, " Türkiye'nin ihtiyacı olan şey nedir; milli ekonomi modelidir. Biz BTP milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz" dedi.

BTP 9'uncu Olağan Büyük Kongresi, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 1340 delegenin oy kullandığı kongrede, halk oyunları ve sinevizyon gösterileri geçekleştirildi.

'TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI EĞİTİMİ ÇÖZMEDEN ÇÖZMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Kongrede konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bizim muhatabımız, her gün çocuğuna aynı yemeği yapmak zorunda kaldığı için başı önde gezen anne. Bizim onlarla konuşmamız lazım. Bizim, istikbalini yurt dışında arayan, aramak zorunda kalan gençlerle konuşmamız lazım. Bizim, akşam eve giderken ekmek götüremeyen milyonlarla konuşmamız lazım. Bizim, ülkenin geleceğini konuşmamız lazım. 'Ülkenin geleceği' dediğin zaman eğitimi konuşmamız lazım. Eğitim sistemini bir sağa çekiyorlar, bir sola çekiyorlar. 23 seneden beri belki 23 kere sistem değişti. Bunlar doğru sistemi arasalardı bugüne kadar çoktan bulurlardı. Şimdi son trend şu; çocuklar kendileri araştıracak, kendileri öğrenecek. Okula da gelip dersleri kendileri anlatacak; sistem bu. Çocuklar ne yapıyor; araştırıyor, öğreniyor, ondan sonra çıkıyor sokağa itiraz ediyor. Yani araştırıp öğrenince itiraz ediyor. Sonra tutuklanıyor. Yani sürekli eğitim sistemi değişiyor. 5 yaşında bir çocuğu alıyoruz, okula veriyoruz. Aradan 20 sene geçiyor. 25 yaşında bir geliyor; hayat enerjisi sönmüş, gözünün feri gitmiş, hayata küsmüş; 'nasıl olur da şu ülkeden kurtulurum' diyor. Bakın bunları abartmıyorum; bu ülkede bunlar yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün sorunlarını eğitimi çözmeden çözmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

Baş, "Şimdi genç yaşta çocukların sokak çetelerine teslim olduğunu, uyuşturucuya bulaştığını ve kumara bulaştığını görüyoruz. Bizler 60'tan fazla ilde son 2 ayda program yaptık. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin her yerinde dolaştık ve dedik ki; biz geleceğimizi savunuyoruz. Bizim gelecek nesilleri bu tehlikelerden haberdar edip gelecek nesilleri, ailelerini uyandırıp çocukları kurtarmamız lazım. Devletin yapmasını beklediğimiz şeyleri biz yapmak zorunda kaldık. Dönüyorlar, dolaşıyorlar diyorlar ki bu sorunları aşmamız için infaz yasalarını değiştiriyoruz. Bakın ben açık söylüyorum; benim tanıdığım iktidar sistemi infaz değişiyoruz ayağına herkesi içeri atar, Türkiye'de de suç oranı durduğu yerde yine yükselir. Çoluğu çocuğu eğer bu tehlikelerden koruyacaksanız bu infaz yasalarıyla falan olmaz. Alacaksınız, sahip çıkacaksınız, ideal vereceksiniz, hayat yolu çizeceksiniz, gence bir yaşam amacı aşılayacaksınız. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençlerinin hepsinin bir hayat amacı vardır. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Gençlerimizi eğitmemiz lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onlarla bir ve beraber olmamız lazım. O yüzden biz ne dedik; istikbal biziz, biz geleceğiz" diye konuştu.

Baş, "Şimdi asgari ücret konuşulacak. Bu hafta içi komisyon toplanacak. Bakın iktidarların işi asgari ücreti belirleyip milletin belli yaşam koşullarına mahkum etmek değildir. Devletin işi, iktidarın işi asgari ücret belirleyip milyonları ona mahkum etmek değildir. Vatandaşın geçinebileceği asgari ücreti talep olarak alıp onun verilebileceği bir ekonomik ortamı yaratmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey nedir; milli ekonomi modelidir. Biz BTP milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Şimdi Türkiye'de milli ekonomi modeli konuşulmaya başlandı. Ne deniyor? Vatandaşlık maaşı. Bütün dünyada söyleniyor. Bunu benim babam ilk söylediğinde dikkate almadılar. Bunları vallahi yaparız, billahi yaparız. Siz yeter ki bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını isteyin" dedi.