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BRICS ülkelerinden Orta Doğu’da "azami itidal" çağrısı

BRICS ülkelerinden Orta Doğu’da 'azami itidal' çağrısı
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BRICS ülkeleri, Hindistan’da düzenlenen zirve sırasında ortak bir bildiri yayınlayarak Orta Doğu’da azami itidal çağrısında bulundu.

BRICS ülkeleri, Hindistan'da düzenlenen zirve sırasında ortak bir bildiri yayınlayarak Orta Doğu'da azami itidal çağrısında bulundu.

Hem İran'ı hem de ABD'nin müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu BRICS ülkelerinin lideri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirvenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı. BRICS ülkeleri, Orta Doğu'daki savaştan duydukları "derin endişeyi" dile getirdi ve ulusal görüşlere saygı duyan "çok taraflı bir yaklaşımla" azami itidal çağrısında bulundu. Bildiride, "Orta Doğu'daki gerilimlerin sürekli tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Azami itidal gösterilmesi ve durumu daha da kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz" denildi. Bildiride üye ülkelerin uluslararası anlaşmazlıkların "diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla" barışçıl bir şekilde çözülmesine olan bağlılığı vurgulandı. Ayrıca ABD'nin İran ile olan savaşı nedeniyle Tahran'a ve Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışması nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar zemininde, ticareti bozan "tek taraflı gümrük ve gümrük dışı önlemlerin" artmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

10 ülkeden oluşuyor

BRIC, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuş olup 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla "BRICS" adını almış istişare ve iş birliği platformu olarak biliniyor. Ağustos 2023'teki genişleme neticesinde Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran da BRICS'e katıldı. Endonezya ise Ocak 2025'te BRICS'e üye oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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