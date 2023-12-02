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Bodrum Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanı muhtarlarla kahvaltıda buluştu

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarlarının düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı. Kahvaltıda muhtarlardan gelen talepler dinlendi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarlarının düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları tarafından Akyaka'da düzenlenen kahvaltı programına, Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarları ve aileleri katıldı.

Sohbet ortamında geçen kahvaltıda, Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, muhtarlardan gelen talepleri dinledi.

Kahvaltı programının sonunda tüm mahalle muhtarları ve aileleri ile diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA / Politika

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