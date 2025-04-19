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BM, Suriye İçin 1,3 Milyar Dolar Yardım Hedefliyor

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Suriye'nin altyapı yeniden inşası için 3 yıl boyunca 1,3 milyar dolar yardım sağlamayı planladıklarını açıkladı. Bu yardımların çeşitli kaynaklardan tedarik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye'de altyapının yeniden inşasını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1,3 milyar dolar yardım sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Suriye'ye yeni bir yardım planı açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye'de altyapının yeniden inşasını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1,3 milyar dolar yardım sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Dardari Reuters'a yaptığı açıklamada, devrik lider Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle sona eren iç savaş sonrası Suriye'ye yatırım yapmanın "küresel bir kamu yararı" olarak görüldüğünü söyledi. Dardari, "Suriye için 3 yıllık toplam planımız 1,3 milyar dolar. Bu sadece bir rakam değil, tüm destek unsurlarını kapsayan kapsamlı bir strateji" ifadelerini kullandı.

Dardari, bu yardımın yapay zeka uygulamalarının tanıtımı, sosyal koruma programlarının oluşturulması ve altyapının yeniden inşasını içerebileceğini belirtti. Dardari ayrıca, fonların Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan ile Türkiye gibi bölge ülkeleri de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan sağlanmasının kritik olacağını vurguladı.

Önümüzdeki hafta ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının oturum aralarında Suriye konulu bir yuvarlak masa toplantısının yapılacağını aktaran Dardari, "Bu, dünyanın geri kalanına ve Suriye halkına, en büyük finansal kurumların destek vermeye hazır olduğu yönünde bir sinyal veriyor. Bu, Suriye'nin Dünya Bankası ile müzakere edebileceği büyük bir fırsat. Aynı zamanda IMF'deki Özel Çekme Hakları da gündemde. Bu da yine büyük bir fırsat" şeklinde konuştu. - NEW YORK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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