Bitlis'te Genel Sorunlar İçin İstişare Toplantısı Düzenlendi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin genel sorunlarıyla ilgili istişare toplantısı düzenledi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda organize sanayi bölgesi, küçük ve orta ölçekli sanayi sitesi, büyük ova, imar planları ve tadilatları, lojistik merkezi ve çevre yolu gibi başlıca konular masaya yatırıldı.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Vali Karakaya ve diğer kurum amirlerine TATSO'nun 2. akademik çalışması olan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Devletleri Teşkilatı" isimli kitabı takdim etti. Toplantı sonrası Adabağ, Vali Karakaya ve beraberindeki heyete hizmet binasını ve yapımı devam eden yeni konferans salonunu gezdirdi.

Toplantıya Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve TATSO Başkanı Bilal Adabağ ile kurum amirleri katıldı. - BİTLİS