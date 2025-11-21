Binali Yıldırım'dan Türk Dünyası için Ortak Alfabeye vurgulu açıklama

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım , "Türk dünyasını geliştirecek en önemli konu, orta bölge ve Zengezur Koridoru. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, Türk dünyasının zenginlikleri ve kaynakları yine Türk dünyasındaki insanlara hasredilecek hale gelecek" dedi.

Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı 7'nci Uluslararası Maturidilik Sempozyumu'nun açılış konuşmasını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Binali Yıldırım, "Kafkaslardaki kardeşlerimizle bağlarımız koptu. Nihayet 90'lı yılların başlarında bağımsızlıklarını kazandılar ve ilişkilerimiz gelişmeye başladı. Daha yolun başındayız, daha gidecek çok yolumuz var. Bugün 1,1 trilyon dolarlık toplam iç-dış ticaretimizin sadece 70 milyarını kendi aramızda yapıyoruz. Bu ilişkilerimizi, beraber iş yapma yeteneğimizi çok daha arttırmak mecburiyetindeyiz. Türk dünyasını geliştirecek en önemli konu, orta bölge ve Zengezur Koridoru. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, Türk dünyasının zenginlikleri ve kaynakları yine Türk dünyasındaki insanlara hasredilecek hale gelecek. Bunun için Özbekistan'da çok yoğun çalışmalar var" dedi.

'ORTAK ALFABE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı içinde ilk yaptığımız iş, ortak dili harekete geçirmek. Ortak alfabeyi harekete geçirmek. Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık, teknik olarak bitirdik. Bundan sonrası artık her ülkenin siyasi olarak irade koyup, hayata geçirmesine bağlı. Bu biraz zaman alacak. Bu alfabe, 34 harften oluşuyor. Ülkeler bunun üzerine çıkamaz ama daha azını ya da tamamını kullanabilir. Bu alfabe, ortak alfabe olarak kabul edildi. Aynı dili konuştuğumuz, aynı harflerle yazıp çizdiğimiz zaman birbirimizi daha iyi anlayacağız. Arada tercümana gerek kalmayacak. İkinci adım da ortak tarih çalışmasıdır. Akademisyenlerimiz bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, birlikteliğimizi daha da güçlendirmek. Kardeşim ama kardeşiz demek yetmez. 1,1 trilyon dolar ticaret yapacaksın, başkalarını zengin edeceksin. Kardeşlik bu ticareti kendi aramızda dönmesini sağlamaktır. Burada ilk olarak zihinsel engeller ortadan kalkacak. Daha sonra sınır geçişleri, gümrük kolaylıkları, altyapı bütünlüğü ve mevzuat birlikteliği devreye girecek ve böylece buradan yola çıkan Fergana'ya kadar sorgusuz sualsiz gidecek işini yapacak" diye konuştu.