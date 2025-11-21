Haberler

Binali Yıldırım'dan Türk Dünyası için Ortak Alfabeye vurgulu açıklama

Binali Yıldırım'dan Türk Dünyası için Ortak Alfabeye vurgulu açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk dünyasının ortak alfabeye geçiş çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasına sağlayacağı faydalara vurgu yaptı. Yıldırım, ticaretin artırılması gerektiğini ifade etti.

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Türk dünyasını geliştirecek en önemli konu, orta bölge ve Zengezur Koridoru. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, Türk dünyasının zenginlikleri ve kaynakları yine Türk dünyasındaki insanlara hasredilecek hale gelecek" dedi.

Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı 7'nci Uluslararası Maturidilik Sempozyumu'nun açılış konuşmasını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Binali Yıldırım, "Kafkaslardaki kardeşlerimizle bağlarımız koptu. Nihayet 90'lı yılların başlarında bağımsızlıklarını kazandılar ve ilişkilerimiz gelişmeye başladı. Daha yolun başındayız, daha gidecek çok yolumuz var. Bugün 1,1 trilyon dolarlık toplam iç-dış ticaretimizin sadece 70 milyarını kendi aramızda yapıyoruz. Bu ilişkilerimizi, beraber iş yapma yeteneğimizi çok daha arttırmak mecburiyetindeyiz. Türk dünyasını geliştirecek en önemli konu, orta bölge ve Zengezur Koridoru. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, Türk dünyasının zenginlikleri ve kaynakları yine Türk dünyasındaki insanlara hasredilecek hale gelecek. Bunun için Özbekistan'da çok yoğun çalışmalar var" dedi.

'ORTAK ALFABE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı içinde ilk yaptığımız iş, ortak dili harekete geçirmek. Ortak alfabeyi harekete geçirmek. Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık, teknik olarak bitirdik. Bundan sonrası artık her ülkenin siyasi olarak irade koyup, hayata geçirmesine bağlı. Bu biraz zaman alacak. Bu alfabe, 34 harften oluşuyor. Ülkeler bunun üzerine çıkamaz ama daha azını ya da tamamını kullanabilir. Bu alfabe, ortak alfabe olarak kabul edildi. Aynı dili konuştuğumuz, aynı harflerle yazıp çizdiğimiz zaman birbirimizi daha iyi anlayacağız. Arada tercümana gerek kalmayacak. İkinci adım da ortak tarih çalışmasıdır. Akademisyenlerimiz bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, birlikteliğimizi daha da güçlendirmek. Kardeşim ama kardeşiz demek yetmez. 1,1 trilyon dolar ticaret yapacaksın, başkalarını zengin edeceksin. Kardeşlik bu ticareti kendi aramızda dönmesini sağlamaktır. Burada ilk olarak zihinsel engeller ortadan kalkacak. Daha sonra sınır geçişleri, gümrük kolaylıkları, altyapı bütünlüğü ve mevzuat birlikteliği devreye girecek ve böylece buradan yola çıkan Fergana'ya kadar sorgusuz sualsiz gidecek işini yapacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.