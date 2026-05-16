Bilecik'te esnaf odalarından Ülkü Ocakları'na buluşma

Bilecik'te esnaf odası başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler ile bir araya gelerek esnafın sorunları, yerel ekonomi ve iş birliği konularını görüştü.

Bilecik'te esnaf odası başkanları, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ile bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Bahadır Emirler, esnaf odası başkanlarını kabul etti. Ziyarete Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz ve Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Erken katıldı. Görüşmede esnafın sorunları, yerel ekonomik durum ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette dayanışma ve ortak çalışma vurgusu yapıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Esnaf odalarımızla bir araya gelerek şehrimizin ekonomik ve sosyal yapısını değerlendirdik. Ortak akıl ve dayanışma ile Bilecik için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
