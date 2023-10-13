Beylikdüzü Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası ile ek protokol imzaladı

Beylikdüzü Belediyesi, artan enflasyon karşısında belediye çalışanlarının hak kaybına uğramaması için DİSK Genel-İş Sendikası ile ek protokol imzaladığını duyurdu. Ek protokolle birlikte belediye şirket çalışanlarının günlük yevmiyelerine yüzde 25, yemek ücretlerine ise yüzde 60 oranında zam yapıldığı açıklandı. İmza töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Maalesef enflasyon karşısında alım gücünüzün çok zayıfladığının farkındayız. Bu kriz anlarında çalışanlarımız için elimizden geleni sonuna kadar zorlayacağız" dedi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, DİSK Genel-İş Araştırma Daire Başkanı Adil Çiftçi, DİSK Genel-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Ersin Korkmaz, meclis üyeleri, belediye bürokratları, sendika temsilcileri ve belediye emekçileri katıldı.

ÇALIK: YÖNETİM OLARAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ALIN TERİNİZİN KARŞILIĞINI BULMASI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık imza töreninde yaptığı konuşmada, "2023 yılının ocak ayında bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Bu sözleşme birçok çalışma arkadaşımızı tatmin eden bir sözleşmeydi. Biz her dönem asgari ücretin üstünde maaş ödeyen bir belediyeyiz. Maalesef enflasyon karşısında alım gücünüzün çok zayıfladığının da farkındayız. Bu kriz anlarında çalışanlarımız için elimizden geleni sonuna kadar zorlayacağız. Emekçi arkadaşlarımızın cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır, mutlu ve huzurlu bir yaşam kurmaları bizim boynumuzun borcu. Ocak ayında yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bütün haklar saklı olmak üzere, eylül ayından itibaren günlük yevmiyelere yüzde 25, yemek ücretlerine de yüzde 60'lık bir artış getiriyoruz. Yemek ücretini bütün çalışanlarımızda aynı düzeye getirerek eşitliği sağlıyoruz. Yönetim olarak birinci önceliğimiz gayretiniz ve alın terinizin karşılığını bulması. Hak edenin, hakkını alacağı bir düzeni inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ SINIFI SORGULAYARAK MÜCADELESİNİ YÜRÜTMELİDİR"

DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise "Üretiyor, çalışıyor ve insanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz. Yaşadığımız ülke hepimize yeter ancak çalıştığımız halde üç ay sonra iş sözleşmesinin anlamı kalmıyor, ek protokol yapmak zorunda kalıyoruz. Zor zamanlar ve şartlardayız. Bu ülkede demokrasi, hukuk ve adalet olmazsa sonuç ekonomiye de yansır. Alın terimiz, emeğimiz, çocuklarımızın geleceği ve ülkenin yarınları için işçi sınıfı sorgulayarak mücadelesini yürütmelidir. Sınıf bilinciyle, donanımlı bir şekilde tahlil edip sorgulayacağız ve alın terimiz için ses çıkaran bir işçi sınıfı oluşturacağız. Bu tabloda emekçilerin mağdur olmaması için olabildiğince gücünü katarak bir ek protokol sürecini bize sunan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.