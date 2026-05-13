Belçika'nın 'ekonomik misyon' ziyaretine ortak bildiri

TÜRKİYE ve Belçika Dışişleri Bakanlıkları, Belçika Ekonomik Heyeti'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Belçika'nın Türkiye Ekonomik Misyonu Hakkında Ortak Bildiri'de, "Belçika Kralı adına Majesteleri Belçika Kraliçesi başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan, Majesteleri Kraliçe'yi İstanbul'da ağırlamışlardır. Ekonomik Misyon, Türkiye ve Belçika arasındaki ikili ticaret ve yatırımı güçlendirmeyi amaçlamış olup, enerji, havacılık ve savunma sanayi, lojistik ve taşımacılık, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile yaşam bilimleri ve ilaç gibi stratejik sektörlere odaklanmıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Belçika'dan gelen üst düzey katılımı memnuniyetle karşıladığı vurgulanan bildiride şöyle denildi:

"Toplantıya Belçika federal ve bölgesel yönetimlerinden, şirketlerden, federasyonlardan, ticaret odalarından ve akademik kurumlardan 400'den fazla temsilci katıldı. Öncelikli sektörler genelinde bir dizi sektörel seminer ve yapılandırılmış B2B/B2G toplantısı gerçekleştirildi. İş birliğine yönelik güncellenmiş çerçeveler sağlayan ve mobilite, savunma/savunma sanayi iş birliği, sosyal koruma ve tarım-gıda ürünlerinin güvenliği alanlarında daha yakın etkileşimi kolaylaştıran ikili anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı. Uzun yıllardır ortak olan ve NATO müttefiki konumundaki Türk ve Belçika tarafları, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında uluslararası barış ve istikrara yönelik ortak çıkarlar ve ortak çabalar sayesinde ilişkilerinde kaydedilen ivmeyi memnuniyetle karşıladı. Her iki taraf da Türkiye ve Belçika arasındaki köklü ilişkileri kabul etti ve Belçika-Türk topluluğunun siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağlara yaptığı katkıları yeniden teyit etti. Her iki taraf da Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin, 1963 Ankara Anlaşması ve Türkiye-AB Gümrük Birliği de dahil olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin daha geniş çerçevesinden faydalanmaya devam ettiğini kaydetti. Bu bağlamda, Türkiye-AB ilişkisinin önemini kabul ettiler ve AB çerçeveleri ve ölçütlerine uygun olarak, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve iş ve insan-insan hareketliliğinin kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmeler de dahil olmak üzere yapıcı işbirliğine desteklerini ifade ettiler. Ekonomik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra, Ekonomik Misyon, Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında daha yapılandırılmış ve yakın siyasi ilişkiler kurulması yolunda önemli bir adım teşkil etmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı