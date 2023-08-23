Belçika Dışişleri Bakanı Gürcistan'da

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gürcistan'da mevkidaşı İlia Darçiaşvili ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret konuları ele alındı.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da mevkidaşı İlia Darçiaşvili ile bir araya geldi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili, basına kapalı bir toplantıda görüştü.

Darçiaşvili, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lahbib ile toplantının son derece olumlu bir havada geçtiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri nasıl güçlendireceğimizi görüştük." dedi.

Lahbib'in, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna Belçika olarak destek verdiklerini ifade ettiğini aktaran Darçiaşvili, "AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın gelecek yıldan itibaren Belçika'da olması bizim için büyük önem taşıyor. Belçika AB'nin genişlemesi konusunda atılacak adımlarda önemli bir rol üstlenecek." diye konuştu.

Darçiaşvili, ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin öncelikli konular olduğunu, bu nedenle Bakan Lahbib ile söz konusu alanlardaki işbirliğinin artırılmasını da ele aldıklarını dile getirdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Lahbib, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacak.

Lahbib, yarın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından da kabul edilecek.