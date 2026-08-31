Belçika'da Sert Tasarruf Paketi: Herkes Etkilenecek

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ülkesinin 10 milyar euroluk ilave bütçe açığının 2029'a kadar kapatılması gerektiğini belirtirken, hükümet olarak çok sıkı bir tasarruf tedbiri paketi hazırladıklarını söyledi. Başbakan Wever, "Bu paket uykularımı kaçırıyor ama etkisini herkes hissedecek" ifadelerini kullandı.

Belçika'da bütçe krizinin yaklaştığına yönelik iddialar yoğunlaşırken Başbakan Bart de Wever, yeni ve sert tasarruflar içeren bir paket hazırlığı içinde olduklarını bildirdi. Wever, alınacak tasarruf önlemlerinin "herkesi etkileyeceğini" söyleyerek ülkeye sert bir döneme hazırlanma çağrısı yaptı. Katıldığı özel bir programda konuşan Başbakan, federal hükümetin önümüzdeki haftalarda alacağı tasarruf kararlarının kaçınılmaz biçimde toplumun tamamını etkileyeceğini söyledi. Wever, yaklaşık 10 milyar euroluk ilave bütçe açığının 2029'a kadar kapatılması gerektiğini, bunun da mevcut tüm kemer sıkma adımlarına ek bir yük getirdiğini söyledi.

"Avrupa küresel rekabette geri kalan, yaşlanan bir kıta"

Wever, bu sürecin kendisine uykusuz geceler yaşattığını ifade ederken, toplumda hala tasarrufun başkalarına uygulanacağı yönünde bir beklenti olduğunu söyledi. Gelir artırıcı önlemler gündeme geldiğinde ise gözlerin her zaman daha zengin kesimlere çevrildiğini, ancak bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını söyleyen Wever, Avrupa'nın artık küresel rekabette geride kalan, yaşlanan bir kıta olduğunu söyledi.

Çin ve ABD'nin inovasyon ve verimlilikte öne geçtiğini belirten Başbakan, Avrupa'nın savunma alanında da ciddi zafiyetler yaşadığını kaydetti. Belçika Başbakanı, "Kendi savunmamızı organize edemiyoruz ve sürekli küçük düşürücü durumlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Wever, Belçika'nın içinde bulunduğu ekonomik ve jeopolitik tabloyu "ciddi bir zorluk dönemi" olarak tanımlarken, toplumun bu gerçekleri artık daha net gördüğünü belirtti. Wever ülkenin, kaçınılmaz tasarruf sürecine hazırlanmak zorunda olduğunu ve bunun etkilerinin herkes tarafından hissedileceğini vurguladı.

Belçika Başbakanı'nın açıklamaları, federal hükümetin sonbaharda alacağı kararların ülkede geniş bir kesimi ciddi bir şekilde olumsuz etkileyeceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı