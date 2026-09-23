Haberler

Bekin, İran'a karşı ABD safını bölgesel işbirliğine zayıflatıcı adım olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partili Bekin, İran'a karşı ABD safını bölgesel işbirliğini zayıflatabilecek adım olarak gördüğünü söyledi. Bekin, Bank Mellat ve Mahan Air kararlarını değerlendirip Türkiye-İran ilişkilerinin önemini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " İran'a karşı ABD'nin yanında saf tutmak ilerisi için bölgesel entegrasyon ve işbirliğinin daha da zayıflamasına neden olabilir. Ülkemize düşen asıl görev buradaki çatışma ortamının bir an önce ortadan kalkması için yapıcı rol oynaması hususudur." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran üzerinde oluşturduğu "ağır ekonomik ambargo" sonucunda milyonlarca kişinin yaptırımlardan etkilendiğini söyledi.

Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılması kararını ve Mahan Air'in Türkiye seferlerini iptal etmesini değerlendiren Bekin, Türkiye-İran ilişkilerinin önemine değinerek, "Ekonomik açıdan iki ülke arasındaki ilişkileri zayıflatmak yerine, güçlü politik hamlelerin atılması ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi yönünde önemli adımların atılması her zamankinden daha büyük önem ifade etmektedir." diye konuştu.

Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik yeni konjonktürel hamlelerin ana ekseninde Türkiye ve İran'ın yer alabileceğinin dikkatlerden kaçmaması gerektiğini belirten Bekin, "ABD'nin çıkarları ölçüsünde Erdoğan'a dostluk eli uzatmakta olduğu gerçeğini ve bu konuda başta Kıbrıs Barış Harekatı ve CAATSA yaptırımlarını göz ardı etmememiz gerektiğini ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi İran üzerinden sorunların içerisine çekerek kaos ortamı oluşturmaya çalışan ABD ve siyonist İsrail'in bir diğer hedefi de İran'ı içten içe istikrarsızlaştırmak ve bu kadim coğrafyayı tamamen içinden çıkılmaz girdabın içerisine sokmaktır." diyen Bekin, bu "oldubitti" politikalar karşısında bölgesel işbirliğinin daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Yeniden Refah Partili Bekin, "İran'a karşı ABD'nin yanında saf tutmak ilerisi için bölgesel entegrasyon ve işbirliğinin daha da zayıflamasına neden olabilir. Ülkemize düşen asıl görevin buradaki çatışma ortamının bir an önce ortadan kalkması için yapıcı rol oynaması hususunu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçti
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Siirt Tillo'da güneşin ilk ışınları 262 yıl önceki düzenekle türbeye ulaştı

5 dakika sürdü, vatandaşlar o ana tanık olmak için türbeye akın etti
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı