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BBP Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Görüşmede vergi sistemi, tasarruf yasa tasarısı, emekli maaşları gibi konular ele alındı. BBP'nin ekonomi heyetinden hazırlanan rapor da Bakan Şimşek'e sunuldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Bakanlıktaki görüşmenin ardından, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, başkan yardımcılarından oluşan heyetle birlikte, gündemde olan vergi sistemi, TBMM'ye sunulan tasarrufla ilgili yasa tasarısı, emekli maaşları, asgari ücret, ücretli öğretmenlik, asgari hane geçim ücreti, Bağ-Kur emeklilerinin diğer emeklilerle emekli olma gün sayısının eşitlenme konuları ve kademeli emeklilik hususlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda bu konuların Bakan Şimşek'e iletilmesi kararının alındığını aktaran Yelis, bu gündem çerçevesinde ziyarette bulunduklarını, Şimşek'in de kendilerinden görüş ve önerilerini aldığını söyledi.

BBP'nin ekonomi heyetinden Prof. Dr. Şafak Çomaklı'nın hazırladığı raporun Bakan Şimşek'e takdim edildiğini ifade eden Yelis, raporda esnafın isteklerinin de iletildiğini kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan BBP'nin, hükümetin başarılı olması noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Yelis, şöyle konuştu:

"Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Bakanımızın bundan sonraki dönem içerisindeki gayretleri, Türkiye'nin ekonomideki sıkıntılarını aşıp, uzun vadede milletimizin refahını, huzurunu artıracak anlamda bir çaba içerisinde, bu çabalarının yaklaşık bir iki yıl içerisinde meyvelerini verip, toplumdaki beklentilerin, toplum içerisindeki gelir adaletinin dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kalkması, Türkiye'nin rezervlerinin daha sağlamlaştırılması ve bölgesinde daha etkin bir ülke haline gelebilmesi için mali yapısının da güçlendirilmesi noktasında başarılı olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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