BBP Lideri Destici'den Memur Zamları İçin Öneri

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memur zamlarıyla ilgili, "Tıpkı işçilerde olduğu gibi yüzde 8'lik bir refah payı verilmişse, birtakım haklarla birlikte yüzde 10'u bulmuşsa, biz de yıllık 2026 için memur ve memur emeklilerimize de yüzde 10'luk bir refah payı verilerek bu sözleşme tatlıya bağlansın diyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. İl Başkanlığı'nda parti üyeleriyle bir araya gelen Destici, memur zammı görüşmelerinin değerlendirdi. Mustafa Destici, "Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimiz ile ilgili sözleşme el sıkışmayla sonuçlandı. Şimdi memurlarımız masada. 3 milyondan fazla memurumuz ve bir de bunlara ilaveten belki bu sayıda memur emeklilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri maalesef uyuşmazlıkla sonuçlandı. Şu anda top Hakem Kurulu'nda. Ben daha önceki toplu sözleşme kurulunda uzlaşma olmayınca, hakem heyetine gidildiğinde; hakem heyeti ne yapmış diye baktım. Sadece ilk gidildiği yıllar yüzde yarımlık bir artış yapmış, ondan sonraki tüm sözleşmelerde hakem heyeti kamu tarafı ne teklif etmişse aynen o teklifi onaylamış. Onun için demiştim ki hakem heyetine gidilmeden son bir kez daha taraflar bir araya gelsin ve uzlaşma sağlasınlar. Biz üstü örtülü bir şey söylemedik. Şu an Büyük Birlik Partisi dışında herhangi bir siyasetçiden, siyasi partiden bununla ilgili somut, ciddi, ' Hükümet şunu teklif etmiştir, memur bunu istemiştir ama bu olması gerekir' diye bir şey duydunuz mu? Yok. Duyarsızlar. ya afaki rakamlar konuşuyorlar memura ve memur emeklisine ya da halka sempatik görünmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'HÜKÜMET ÖNGÖRDÜĞÜ ENFLASYONA GÖRE TEFLİF VERİYOR'

Destici, "İşçi görüşmelerinde de bizim dediğimiz noktada aşağı yukarı tamamlandı. Enflasyon üzerine 8-10 puanlık refah payı verilsin ve bu sözleşme tamamlansın demiştik. Orası öyle halloldu. Burada da aynı teklifimizi yapıyoruz. Memur tarafı ilk 6 ay için yüzde 25, 2'nci 6 ay için de yüzde 20. Peki, hükümet ne diyor? 11'e 7 diyor. Yani yarıdan daha az teklif ediyor. Hükümet bunu neye göre teklif ediyor? Öngördüğü enflasyona göre teklif ediyor. Biz benzer teklifimizi burada da önerdik. Hem memur tarafına hem de hükümet tarafına iki tarafla da görüşerek, dedik ki hükümet 11'e 7 mi diyor? Enflasyon bunun üzerinde gerçekleşirse onu da vereceğim diyor. Burası güzel diyoruz. Fakat tıpkı işçilerde olduğu gibi yüzde 8'lik bir refah payı verilmişse birtakım haklarla birlikte yüzde 10'u bulmuşsa, biz de yıllık 2026 için memur ve memur emeklilerimize de yüzde 10'luk bir refah payı verilerek bu sözleşme tatlıya bağlansın diyoruz" ifadelerini kullandı.