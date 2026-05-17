BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı Yozgat'ta partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı Yozgat'ta partisinin il kongresinde konuştu

BBP Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, Yozgat'taki il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü olması için sadece silah ve ekonominin yeterli olmadığını, üretim, adalet ve ahlakın da gerektiğini vurguladı. Kongrede Akif Yazarel başkan seçildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "Türkiye güçlü olmak zorundadır ama güçlü Türkiye sadece silahla, sadece ekonomiyle olmaz. Güçlü bir Türkiye için üretim lazımdır, adalet lazımdır, ahlak lazımdır." dedi.

Bağcı, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen BBP Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bozok Yaylası'nın yiğit insanlarıyla partisinin olağan il kongresi vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün sadece bir kongre gerçekleştirmediklerini dile getiren Bağcı, aynı zamanda bir davayı tazeleyip bir inancı yeniden ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Bağcı, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyaya baktığımız zaman büyük bir güç mücadelesi görüyoruz. Yakınımızdaki coğrafyalarda savaşlar, krizler, istikrarsızlıklar görüyoruz. Gazze'de çocuklar öldürülüyor. İnsanlık, dünyanın gözü önünde katlediliyor. Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz baskı altında yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'de yıllardır akan kan hala dinmiş değil. Bütün bunlar bize bir şeyi göstermektedir. Türkiye güçlü olmak zorundadır ama güçlü Türkiye sadece silahla, sadece ekonomiyle olmaz. Güçlü bir Türkiye için üretim lazımdır, adalet lazımdır, ahlak lazımdır."

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Akif Yazarel seçildi.

Kongreye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
