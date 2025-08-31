BBP Genel Başkanı Destici: 'Zaferler Ayı'nda Cenab-ı Hakk'a Hamd Ediyoruz'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kartal ilçe kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi. Destici, "Bu ay zaferler ayı. Başta Malazgirt zaferimiz olmak üzere nice zaferleri üç kıtada bizlere yaşatan, Çanakkale Zaferi'ni bizlere yaşatan ve en son 30 Ağustos Zaferi'ni bizlere yaşatan Cenab-ı Hakk'a bir kez daha hamd ediyoruz. Bu zaferlerin mimarı komutanlarımızı, sultanlarımızı, devlet adamlarımızı ve en önemlisi şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, makamları ali olsun inşallah diyorum" dedi.

Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Doğu Türkistan'dan Gazze'ye zulüm devam ediyor. Öncelikle zalim, terörist İsrail'i lanetliyoruz. Onun terörist, katil başbakanı ve savaş kabinesini lanetliyoruz. Cenab-ı Hak oradaki mazlumların, masumların, çocukların, kadınların yar ve yardımcısı olsun. 60 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Gazze'ye Türkiye'den gitmiş olan tek genel başkan olarak, orayı biliyorum. Birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze gündemiyle toplandı. Bütün siyasi partiler destek verdi. Bu sevindirici bir gelişmedir. Ancak neticeye müteallik olan hiçbir şey yoktur. Netice almanın yolu daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin liderliğinde İslam ülkelerinin ortak bir organizasyonla, Birleşmiş Milletler'e de bildirim yaparak ortak bir yardım konvoyu oluşturmak; karadan, denizden, havadan bunları masumlara ve açlıktan ölüme terk edilen çocuklara ulaştırmaktır. İsrail bu konvoya askeri müdahale ederse, işte o zaman kıyamet kopmalı ve gereken cevap İsrail'e verilerek İsrail tarihten silinmelidir."

Destici, "Eğer İsrail bugün durdurulmazsa yarın gözünü diktiği Lübnan'ı da işgal edecektir, Suriye'yi de işgal edecektir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gözünü dikmiştir. Arz-ı Mev'ud hayaliyle Türkiye'nin bir bölgesini de sınırlarına katmak için harekete geçecektir. Onun için mesele sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir. Mesele maalesef Siyonistlerle İslam'ın, Müslümanların mücadelesidir. Bunun adını doğru koymak lazım, teşhisi doğru yapmak lazım, tedaviyi de ona göre uygulamak lazım. Karşımızdakinin kim olduğunu bilmemiz lazım. Ne diyor katil Netanyahu? "Suriye'de karşımızdakinin kim olduğunu biliyoruz" diyor. Bak o biliyor. Türkiye diye adını vermiyor ama Türkiye'yi kastediyor. Evet ey katil. Biz de seni biliyoruz ve inşallah günü geldiğinde sen de sonunu yaşayacaksın diyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Destici, "Bu bir iç siyaset meselesi değildir. Meclisteki konuşmalarda bazı siyasi parti genel başkanları ya da sözcüleri sırf iktidarı ya da hükümeti köşeye sıkıştırmak adına birtakım konuşmalar dile getirmişlerdir. Onları da ciddi olmaya ve bu mesele üzerinden siyaset yapmamaya, bilek güreştirmemeye davet ediyorum. Onun için buradaki tavrımız ortak olmalıdır. Ortak bir duruş sergilemek zorundayız. Sadece Türkiye olarak değil, tüm İslam dünyasını da bu ortaklığımıza dahil etmeliyiz. Ancak o zaman teröristlerle, siyonistlerle ve emperyalistlerle mücadele edebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de İsrail vatandaşlarına ya da İsrail taraftarlarına konut ya da emlak ya da arsa satışı asla yapılmamalıdır. Çünkü bunlar ufacık bir toprak parçası aldıklarında onun arkasını getirmesini iyi bilmektedirler. İşte Filistin bunu yaşamıştır. Nihayetinde bugün kendisi topraksız kalma noktasının ötesinde canını kurtaramayacak duruma gelmiştir. Onun için asla ne oturum izni, ne mülk satışı, ne konut satışı asla yapılmamalıdır. Var olanlar da derhal çıkarılmalıdır. Hele Türk vatandaşı ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup da İsrail ordusunda Gazze'deki Müslümanlarla savaşmak için gidenler derhal vatandaşlıktan çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Destici, "Bir iki cümle de ekonomiyle ilgili dile getirmek istiyorum. Hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Devletin en tepesinden en aşağıya kadar, herkes şikayetçi. Ama ne hikmetse pahalılık devam ediyor. Hem de sebepsiz pahalılık devam ediyor. Patates üreticisiyle konuşuyoruz, patates 5 lira tarlada, pazarda 25 lira. Soğan yine öyle, süt, gıda ürünleri limon; Çiftçinin kazanmadığını, o emeği olmayan pazarcı, marketçi nasıl kazanıyor? Çiftçi kazanamıyorum diye ekmekten vazgeçiyor. Çiftçi kilo başı bir iki lira zor kazanıyor ya da kazanmıyor; marketçi, pazarcı 30 lira kazanıyor. Emeklinin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. 2023 Temmuz'undan beri uğradıkları mağduriyetten dolayı en az 10 bin TL hak kaybı vardır. Bu bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Ocak beklenmeden ekim ayında bu değişiklik yapılmalıdır" dedi.