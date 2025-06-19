Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla düzenlemelere gidiliyor.

Buna göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine yapılmış atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya merciye yapılmış sayılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bütçesi için Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde 1 oranında ayrılacak paylar, Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilecek.

Başkanlığın, tarihi alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma, tarihi alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama, tarihi alanda anıtsal ve mekansal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Bu istisna Başkanlığın tarihi alana ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Başkanlığın idari ihtiyaçlarıyla ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işlerini kapsamayacak. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Tarihi alanda yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde Orman Kanunu'ndaki izinler aranmayacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle de Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesi dolayısıyla Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ibaresi eklenecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişikliğe göre, teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de kurulabilecek. Anonim şirket şeklinde kurulan teşebbüslerde genel kurul bulunmayacak.

Cumhurbaşkanınca, anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu şekilde kurulanlar, esas sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek. Bunlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'ndaki kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına ve genel kurula ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Ayrıca savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin anonim şirket olarak kurulacak teşebbüsler, Türk Ticaret Kanunu'nun denetim ve şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu hüküm kapsamında kurulan kamu sermayeli şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler, Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği bakanlık tarafından kullanılacak ve bunlar, bu KHK ile teşebbüslere tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanacak.

Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine yönelik düzenlemeler

Kanunla, 637 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de değişiklik yapılıyor.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, görevlerinin yerine getirilmesi ile ihracatın geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetleri, dış ticarette ürün denetimleriyle ilgili faaliyetleri, dış ticarette ürün denetimlerine yönelik uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde ihtiyaç duyulan laboratuvarların kurulması ve mevcutların geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirmek, ürün denetimlerinde numune alımı ve analizi masraflarıyla dış ticaret denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dahilinde geri alınmayan numunelerin satışını yapmak; dış ticaretin geliştirilmesine ilişkin kurs, konferans, toplantı, seminer, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme, yurt dışı teşkilatının geliştirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak, gümrük denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dahilinde geri alınmayan numunelerin satışını yapmak üzere döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Anılan görevler kapsamında faaliyette bulunan döner sermaye işletmesine 500 milyon lira sermaye tahsis ediliyor. Döner sermaye işletmesine tahsis olunan sermaye ihtiyaç duyulması halinde Cumhurbaşkanınca 5 katına kadar artırılabilecek.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenecek. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra yıl sonu karı hesap dönemini izleyen nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Tahsis edilen sermaye; ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar ile döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan oluşacak. Bağış ve yardımlar, sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave edilecek.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri; döner sermayenin gelir getirici faaliyetlerinden elde edilen gelirler, İhracatçı Birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok yüzde 10'u, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok yüzde 1'i olmak üzere, Ticaret Bakanı tarafından onaylanarak kesinleşen katkı payları ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yaptırılan sınır kapıları ve gümrük tesislerine ilişkin yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payından oluşacak.

İlgili kurum ve kuruluşlarca bir önceki ayın gerçekleşen gelirlerine ait katkı payları ve Bakanlık payı, müteakip ayın 15'ine kadar döner sermaye hesabına aktarılacak. Bu hükümde belirtilen şekilde hesaba aktarılmayan katkı payları ile Bakanlık payı amme alacağı sayılacak ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

İşletmenin giderleri; Ticaret Bakanlığına verilen görevler kapsamında gerçekleştirilecek iş ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele yapılacak ödemelerden oluşacak. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamayacak.

Mali yılın bitiminden başlayarak 2 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilecek.

Ticaret Bakanlığı hizmetleri için döner sermayeden temin edilen taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilerek Bakanlık adına tahsis edilecek.

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, gelirleri, giderleri, işletilmesi ile hesap usullerine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine çıkarılan yönetmelikle tespit edilecek.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi

Kanunla, Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesi dolayısıyla, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'ye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ibaresi eklenecek.

Kanunla, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükmü yeniden düzenlendi. Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek. Ancak ciddi hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumları "Yasaklar" başlıklı hükme aykırı olduğu anlaşılanların görevleri Cumhurbaşkanınca sona erdirilecek.

Görüşmelerden

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Gül, Saar'ın ifadelerinin hadsiz ve alçakça olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Esas itibarıyla 'one minute'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Filistin davasına vermiş olduğu mücadele ve desteğin İsrail'i ne kadar rahatsız ettiği bir kez daha görülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her zaman Filistin, özgür Gazze davasının yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Bütün dünya da bütün mazlumlar da bunu böyle bilmektedir. İsrail Dışişleri Bakanının kabul edilemez tüm açıklamalarını aynen iade ediyoruz. Alçakça ve kabul edilemez bu ifadeleri de şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz."

Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(Bitti)