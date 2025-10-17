Manisa'da TOKİ ile 7 bin 80 Yeni Konut Projesi

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa genelinde yürütülen konut projeleri kapsamında, kentte toplam 7 bin 80 yeni konutun inşa edileceğini açıkladı.

AK Partili Baybatur, TOKİ'nin Manisa'daki 17 ilçede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yunusemre'de 2 bin, Şehzadeler'de bin 500, Akhisar'da bin, Turgutlu'da 750, Salihli'de 500, Kula'da 350, Soma'da 250, Saruhanlı'da 120, Demirci'de 200, Alaşehir'de 200, Gölmarmara'da 110 ve Gördes'te 100 konutun yapılmasının planlandığını açıkladı. Proje kapsamında, her ilçede bölgesel ihtiyaçlara göre altyapı, sosyal donatı ve çevre düzenlemesi içeren yeni yaşam alanları oluşturulacağını kaydeden Baybatur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen çalışmaların ardından, zemin etütleri ve planlama süreçlerinin tamamlanmasıyla inşaatlar etaplar halinde başlayacağını söyledi.

"TOKİ tarafından Manisa'ya 7 bin 80 yeni konut yapılacak" diyen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızın güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için TOKİ eliyle Manisa genelinde büyük bir yatırım hamlesi başlatılmış durumda. Manisa'nın merkezinden en uzak ilçesine kadar her noktada, 7 bini aşkın yeni konutu şehrimize kazandırıyoruz. Bu projeler sadece konut değil, aynı zamanda yeni bir yaşam kültürü, güçlü bir şehir planlaması ve sosyal bütünleşme anlamına geliyor. Bu önemli projeyi bizlerde yakından takip ediyoruz. Bazı listede yer almayan ilçelerimiz için de çalışmalarımız devam ediyor. En kısa süre de o ilçelerimize de müjdeli haberi vereceğiz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha güvenli konutlarda, huzurlu ve dayanıklı yaşam alanlarında hayat sürmelerini sağlamak. Her bir projede, vatandaşın refahı ve şehirlerin geleceği temel önceliğimiz" - MANİSA