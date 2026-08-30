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Batman'da Spor Salonu Yangını: Bakanlık Müfettiş Görevlendirdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batman'daki spor salonu yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyip, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettiş görevlendirdiğini ve sürecin takip edildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim hadiseyi araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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