Ankara'da Yeni Emekli Lokali Açıldı

Ankara'da İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali'nin açılışında yaptığı konuşmada, herkesin yaşadığı kentte mutlu olması için çalıştıklarını söyledi.

Başkent Kart ile ihtiyaç sahiplerine kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Yavaş, 60 bin öğrencinin servis ücretini ödediklerini ve yüz binlerce ailenin otobüsleri ücretsiz kullandığını dile getirdi.

Yavaş, emeklilere yönelik de çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "14 emekli lokalimizin toplam 16 bin üyesi var. Şifa Termal Oteli'nde şehit ve gazi aileleri ücretsiz konaklıyor. Yine emeklilerimizi de orada düzenli şekilde 5 gün konaklatıyoruz. Bundan şu ana kadar 10 bin emekli faydalandı. 81 bin emekliye düzenli olarak aylık desteklerde bulunuyoruz. Bugüne kadar 81 bin emekliye 4 milyar liralık destek bulunduk." diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de lokalin hayırlı olmasını diledi.