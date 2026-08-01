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Başkan Okandan: "Sanayicilerimizle istişare ediyor, hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz"

Başkan Okandan: 'Sanayicilerimizle istişare ediyor, hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz'
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerine ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve teşkilat mensuplarıyla birlikte organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerine ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında organize sanayi bölgesi yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirilirken, üretim tesislerinde incelemelerde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyaretlerde sanayicilerin talep ve beklentileri de istişare edildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'mizin üretim gücünü oluşturan sanayicilerimiz ve girişimcilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve istişare kültürüyle ortak aklı güçlendirmeye devam ediyoruz. Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimize değer katan her işletmemizin yanındayız. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemeyi sürdürecek, Kayseri'mizin kalkınması için iş dünyamızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Okandan, ziyaretlerde gösterilen misafirperverlik dolayısıyla tüm işletme yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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