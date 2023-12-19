Başkan Atila Aydıner'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi

Yıldırım Mahallesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi yanına inşa edilen Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii projesinde sona gelindi. Mimarisi, sosyal donatı alanları ve tasarımı ile dikkat çeken projeye, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner öncülük ediyor. Eğitim kompleksi konseptinde projelendirilen cami, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar için özel bölümler içeriyor. Kubbesi ve yapısı ile dikkat çeken caminin çevresini dev bir Arapça 'vav' harfi sarıyor. Cami minaresi de Arapça 'Elif' harfini simgeliyor. İslami ilimler için özel olarak tasarlanan cami çevresinde yeşil alanlar, banklar, yürüyüş alanları ve parklar yer alıyor. Üç katlı cami, bölge halkının uğraş yeri haline gelecek.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, uygulama camii ve eğitim kompleksi projesinin bölgede parmakla gösterilen mekan olarak hayata geçirileceğini söyledi. "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yüz güldüren projeleri halkımızla buluşturuyoruz. Spordan sanata, çevreden eğitime birçok alanda hizmet etmeye devam ediyoruz" diyen Aydıner, "Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii projesi, amacına uygun olarak tasarlandı. Eğitim kompleksi olarak eğitimcilerimizin, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada vatandaşlarımız ibadetlerini rahatlıkla yapabilecek. İslami ilimler ve ibadetler uygulamalı olarak öğretilecek" diye konuştu.

"İSLAMİ HER TÜRLÜ FAALİYET İÇİN UYGUN BİR MEKAN"

Uygulama camisinde İslami ilimler alanında ihtisas çalışmaları yapılabileceğini vurgulayan Aydıner, "Eğitim kompleksinde ihtisas kütüphanesi, ilim merkezi, geniş bir ibadet alanı ve vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği alanlar yer alacak. İslami her türlü faaliyet için uygun bir mekan olarak hem dinimize hem de Müslümanlara hizmet edecek" dedi.

Projenin kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Aydıner, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum babası Ahmet Erdoğan'ın adını yaşatmak için eğitim kompleksine adını verdik. Bu vesileyle merhum Kaptan Ahmet Erdoğan'ı rahmetle anıyorum. Nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sunacak, bölgede eğitim ve kültür iş birliğini geliştirecek bu eğitim kompleksinin ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum."