Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'e 2.394 Sosyal Konut Yapılacak

Eskişehir'e 2.394 Sosyal Konut Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir'e 2.394 konut inşa edileceğini duyurdu. Başkan Albayrak, dar gelirli vatandaşlar için yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyerek ihale tarihlerini de açıkladı. İhaleler 2025 yılında gerçekleştirilecek.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir'e 2 bin 394 konut yapılacağını duyurdu.

Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak sosyal konutların Eskişehir'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Albayrak, "Hayırlı olsun Eskişehir! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Eskişehir'imize yapılacak olan 2394 konut hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza, kıymetli bakanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" diye belirtti.

Eskişehir'e yapılacak olan konutlar ve ihale tarihleri şu şekilde:

Merkez 900+900 Konut - İhale Tarihi 1. Etap 25.02.2025 2. Etap - 26.02.2025

Günyüzü 120 Konut - İhale Tarihi 19.02.2025

Han 188 Konut - İhale Tarihi 28.02.2025

Mahmudiye 98 Konut - İhale Tarihi 20.02.2025

Mihalgazi 100 Konut - İhale Tarihi 10.02.2025

Seyitgazi 88 Konut - İhale Tarihi Mart 2025 - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.