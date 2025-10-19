Haberler

Başbakan Ünal Üstel Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oyunu Kullandı

Başbakan Ünal Üstel Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oyunu Kullandı
Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, eşiyle birlikte oyunu Alsancak İlkokulu'nda kullandı ve seçim sürecine dair olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel oyunu, eşi Zerrin Üstel ile saat 10.45'te Alsancak İlkokulu'ndaki 156 no'lu sandıkta kullandı. Oy kullandıktan sonra basına açıklama yapan Üstel, büyük bir olgunluk içinde, birbirine saygılı ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu güzel bir kampanya sürecinin yaşandığını belirterek, tüm adaylara başarılar dilediğini söyledi.

