Bakan Yumaklı, Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivaline katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman köylülerinin 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödeyecekleri paranın sadece 3'te 1'ini ödeyeceklerini belirterek, ayrıca ev, ahır, samanlık gibi işlerde kullanmak için alacakları ağaç tahsisatını da 3'te bir ucuza alacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde geleneksel hale getirilen Türkiye 6. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivaline katıldı. Festivalde konuşan Bakan Yumaklı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyünde birkaç gün önce çıkan yangın sebebiyle geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Can kaybının yaşanmaması bizler için teselli, inşallah bundan sonrada bu tür olaylar olmaz. Özellikle elektrik tesisatlarını da vatandaşlarımızın gözden geçirmelerini, yapılmasını da söylemek istiyorum" dedi.

"Cide ile Pınarbaşı arasındaki 120 kilometrelik dağ yolunu 60 kilometreye düşürdük"

Türkiye 6. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kurumsal hale gelmesinden dolayı son derece memnun olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Çünkü bizim memleketimizin Kastamonu'nun özelinde de Pınarbaşı'nın bu tür kurumsal etkinliklere ihtiyacı var. Çünkü burada sadece gençlerin bulması değil aynı zamanda Kastamonu dışındaki gençlerimizin bir araya gelip kaynaştıkları bundan sonraki dönemde de ünü memleketinin dışına da çıkmaya aday bu festivalin gerçekleşmesini ve kurumsal hale gelmesini sağlayan, emekleri geçen kimler var ise teşekkür ederim. Pınarbaşı'nın kanyonları var, çayları var, mağaraları var, aklınıza ne gelirse doğal güzellikleri var. Bu güzelliğin, bu zenginliğin mutlaka ama mutlaka farkında olmamız gerekir ve bunu memleketin lehine Pınarbaşı'nın lehine kullanmamız gerekir. Bizim Bakanlığımızın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü var. Pınarbaşı'nın özellikle turizmiyle alakalı, il dışından insanların Pınarbaşı'na gelip buranın ekonomisine katkıda bulunacak ne özelliği, ne tür güzellikleri var ise onları ön plana çıkarmaya yönelik çalışmalar yapar. Önemli olan bütün bu çalışmaları açığa çıkarırken sizlerin bir yerden bir yere ulaşmanız, yollarınız, oraya olan ulaşım imkanlarınız, Cide ile Pınarbaşı arasında bilindiği üzere 120 kilometrelik bir dağ yolu var. Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bu yolu 60 kilometreye yani yarı yarıya indirerek o ulaşımın gerçekleşmesini sağladı. Bu Cide'den insanlar rahatlıkla Pınarbaşı'na gelecek, Pınarbaşı'ndan da insanlar rahatlıkla Cide'ye gidecek. Turlar var Pınarbaşı'na gelen, onlarında bu ulaşımı görmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Orman köylülerimiz, 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödemiş oldukları paranın sadece 3'te 1'ini ödeyecekler"

Kastamonu'nun, taşkınlara açık bir memleket olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, "Çok yağış aldığı zaman hakikaten zarar verici bir boyutta oluyor. Onları da engellemek için dere ıslahları kadar yapması gereken ne var ise bunları yapan Devlet Su İşleri diye bir kuruluşumuz var. Orman Genel Müdürlüğünün, DSİ'nin ya da Doğa Koruma'nın ve diğer bakanlığımızın birimlerinin her zaman için bütün Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da Pınarbaşı'nda da vatandaşımızın yanında olduğu bir gerçek. Kış olur greyderlerle yollar açılır, yangın olur oraya koşturur. Kastamonu'ya ve tüm Türkiye'ye bir müjde vermek istiyorum. Orman köylülerimiz 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödemiş oldukları paranın sadece 3'te 1'ini ödeyecekler bundan sonra. Yani daha önce 3 lira ödüyorsanız, 5 Ekim'den itibaren sadece 1 lira ödeme yapacaksınız. İkinci olarak ev yapımı için, samanlık yapımı için, ahır yapımı için artık ne için kullanılacaksanız burada da ağaç tahsisatını yine aynı şekilde 3'te bir ucuza alacaksınız. Ayrıca ormanda çalışan köylülerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yapmış oldukları işlerden alacakları paranın 100 bin lira olduğunu düşünelim. Eğer kendi kişisel sigortasını ödüyorsa 5 bin lirada Orman Genel Müdürlüğü verecek. 105 bin lira para ödeyecek, sen gidip sigortanı da öde diye. 200 bin lira ise 10 bin lira verecek. Her 100 bin liraya 5 bin lirada Orman Genel Müdürlüğü sigortasını yaptırması için o kardeşimize ödeyecek" şeklinde konuştu.

"Gençler, atalarımızın babalarınızın topraklarına sahip çıkın"

Kendisinin ve kabinedeki arkadaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılında yoldaşları olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılını inşa etmekte kararlıyız. Bu zamana kadar hiç kimsenin yıkamadığı Türkiye Cumhuriyetini, Dünyada şimdiden çok daha ileri söz sahibi bir ülke haline getirmek. Bunun için gençlere ihtiyacımız var, kadınlarımıza ihtiyacımız var. Festival ile ilgili etkinlik sonunda buradan ayrılacak olan genç kardeşlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Kastamonu'nun herhangi bir ilçesindeyseniz, buraları sadece etkinlikleri kullanmak için gelmeyin, Atalarınızın babalarınızın topraklarına sahip çıkın. Çünkü hakikaten bunlara sahip olmayanların bizlere gıpta ile nasıl baktıklarını ben gördüm. O yüzden umut sizde, gelecek sizde, Atalarınızın babalarınızın topraklarına sahip çıkın gençler. Burada iş yapmak isteyen genç kardeşlerim, hanım kardeşlerim, Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerinden devletin sizlere ne tür destekleri olduğunu öğrenin. Çok büyük imkanlar var. Şehirde bu güzel memleketin havasını bulmak tabii ki mümkün değil ama aynı zamanda buradaki şartların şehirden çok daha aşağı kalmayacağı, yaptığınız işlerden geri kalmayacağınız bir sürü imkanlar mevcut. Bütün arkadaşlarımız buradalar, onları görevi bunları sizlere anlatmak. Bunu ihmal etmeyin, herhangi bir zamanda ne yapabilirsiniz burada, devletimiz sizlere nasıl destekler verebilir, mutlaka arkadaşlarımızdan bunları öğrenin bu son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Tevfikayı ve ayrımcılığı aramıza sokmayacağız"

Vatandaşların telefonların çekmediği yönündeki çağrısına duyarsız kalmayarak ilgileneceğini söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Bizler, tevfikayı ve ayrımcılığı aramıza sokmadan geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Eksikliklerimiz olabilir, unların tamamlanması için bizler buradayız. Devlet erkanı burada, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, devletin bütün varlığı gücü burada. Onun için şunu mutlaka hepinizin aklında tutmasını istiyorum. Ben, bu memleketin bu toprakların bir evladı olarak sizin hizmetinizdeyim, sizlerden gelecek her türlü eleştiri, bilgi ya da talep başımın üstündedir. Bana bunu buradaki kardeşlerimden her zaman iletebilirsiniz. Tevfikayı ve ayrımcılığı aramıza sokmayacağız derken ben kardeşliği ön plana çıkarmak istedim. Bunu yaparken de herkes bizlerin başının üstündedir. Biz, bu memlekette yaşayan herkese hizmet ile mükellefiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak geceli gündüzlü sizlere hizmet etmek için varız. İnşallah elimizden gelenin çok daha ötesinde çalışmalar yapacağız. Bundan önce nasıl olduysa bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz. Büyük Türkiye için, Türkiye yüzyılı için emek vereceğiz inşallah. Bu memleketin sizlerin ve bizlerin omuz omuza vermesiyle yükselecek"

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösterisini sundu. Daha sonra ünlü sanatçı Öykü Gürman ile yöresel sanatçı Metin Çay sahne alarak, seslendirdikleri şarkılarla vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı. - KASTAMONU