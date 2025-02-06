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Bakan Yumaklı: Deprem Bölgesine 20 Milyar Lira Yatırım Yaptık

Bakan Yumaklı: Deprem Bölgesine 20 Milyar Lira Yatırım Yaptık
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen illerde içme ve tarımsal sulama altyapısına yaptıkları 20 milyar liralık yatırımı açıkladı. Ayrıca, 46 milyar lira daha yatırım tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, asrın felaketinin ikinci yıldönümünde depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a geldi. Kentte temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, devlet ve millet olarak bu süreçte yaraların sarılması, depremden etkilenen bölgenin eski haline dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini ve göstermeye devam ettiklerini kaydetti. Bakan Yumaklı, "Depremin meydana geldiği bölge, bizim gıda arz güvenliğimizi sağlayan önemli bir tarım bölgemizdir. Ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15'i bu bölgede gerçekleştiriliyor. Tarımsal ihracatımızın yaklaşık yüzde 20'si de bu bereketli topraklarda yetiştirilen ürünlerden yapılıyor. Bu nedenle deprem bölgesi, tarımsal üretimimiz açısından bizim için stratejik bir bölgedir. Bakanlık olarak depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal sulamadan kaynaklı su kullanım ücretlerini yüzde 50 destekleyerek 1 milyar lira hibe ödemesi yaptık. 190 bin dekar alanı, 326 milyon lira hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Deprem bölgesindeki illerimize toplam 30 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık. Sertifikalı tohum desteğini iki kat fazla ödedik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 106 projeye 560 milyon lira hibe desteği sağladık. Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretimi olmak üzere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 341 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık. Hayvanlarını kaybeden üreticilerimizin kayıplarını birebir karşıladık. Bu kapsamda 1 milyar lira değerinde 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, 548 bin 810 kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik. Merada hayvancılık yapan çiftçilerimizin güneş enerjisi paneli, su kuyusu, sıvat ve gölgelik gibi ihtiyaçlarını karşılayan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projemiz kapsamında hibe desteği verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak diğer illerimizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduk. Kahramanmaraş, özellikle baraj ve göletleriyle bölge tarımı için daha da önem arz eden bir şehrimiz. Bu anlamda şehrimize 13 milyar liralık su ve sulama yatırımı planladık. Bunların 6 milyar liralık kısmı tamamlandı, 7 milyar liralık kısmı devam ediyor. Bunlar da inşallah en geç 2 yıl içerisinde tamamlamış olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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