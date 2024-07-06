Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya, Zerzevan'da futbol oynayan çocuklara hediye gönderdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'nde futbol oynayan çocuklara milli takım forması ve futbol topu hediye etti. Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'nde plastik top ve eski ayakkabılarla futbol oynayan çocuklara jandarma tarafından milli takım forması ve futbol topu hediye edilirken çekilen videoyu paylaşarak, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmada A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Zerzevan'da patlak top, eski kıyafetler ve ayakkabılarla futbol oynayan çocukların videosunu paylaştı. Videoda, helikopterle devriye gezen jandarma ekibinin çocukları görmesinin ardından, başka bir jandarma ekibinin araçla bölgeye ulaşıp, çocuklara milli forma, yeni futbol topu ve ayakkabı hediye etmesi yer aldı.

Bakan Yerlikaya video ile birlikte, "Bu akşam Avrupa Şampiyonası yarı final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, 'BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

A Milli Futbol Takımı Zerzevan Kalesi İçişleri Bakanı Milli Takım Diyarbakır Futbol Politika Spor Güncel Haberler

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

Bakmadan Geçme

Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title