Bakan Uraloğlu: "Yerel seçimler Türkiye'nin istikbaline yön verecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Filyos Limanı uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak"

"Ak Parti Türkiye Yüzyılı'nda da bu kutlu yolculuğunu hızını arttırarak devam ettirmektedir"

ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerinde Türkiye'nin istikbaline yön vereceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Zonguldak'a geldi. Bir otelde gerçekleştirilen program sonrası açıklamalarda bulunan Uraoğlu, "Aziz milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyerek, Cumhur İttifakı'nı seçti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönemi daha başlattık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, Türkiye'nin geleceğinde ve Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak çok önemli günlerden geçildiğini ifade ederek, "Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim Türkiye'nin istikbaline yön verecektir.

Bizler çok iyi biliyoruz ki Ak Parti, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek, milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Devleti vatandaştan ayıran siyasi anlayışı yıkmıştır" diye konuştu.

Uraloğlu, "Son genel seçimlerde de milletin temel değerleri, ortak hassasiyetleri üzerinden istismar siyaseti yapanlarla yürümedi. Gerçeği haykıranlarla, hizmet ve eser siyaseti ile taş üstüne taş koyarak Türkiye'yi dünyada liderler ligine çıkaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. Yüzde 54.8 oy oranı ile Cumhurbaşkanımızı seçti, yüzde 48,5 oy oranı ile Cumhur İttifakını destekledi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aralıksız çalıştıklarını ve hizmet üstüne hizmet eklediklerini anlatan Uraloğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6., dünyada 8., Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık" şeklinde konuştu.

"Filyos Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak"

Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına da hız katarak devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şunları söyledi: "Artık Zonguldak sadece bir maden şehri olarak anılmıyor. Kıyılarındaki doğalgaz kuyuları ile bir enerji şehri olarak görülüyor. Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak, fabrikalara enerji sağlayacak. İnşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve faaliyete geçen dev filyos limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak."

"Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan milletimizin 150 yıllık hayali Filyos Limanı'nı da hayalden gerçeğe dönüştürdük" diyen Uraloğlu, "4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu. Liman, yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresine dönüştü. Ayrıca doğalgaz arama ve çıkarma çalışmaları sırasında Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yaptı. Hiç şüphesiz ardında yükselen organize sanayi alanıyla da bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları açacak" ifadelerini kullandı.

"Ak Parti Hükümeti Türkiye Yüzyılı'nda da bu kutlu yolculuğunu hızını arttırarak devam ettirmektedir"

Yatırımları sadece yol, köprü, fabrika veya seçim malzemesi olsun diye yapmadıklarından bahseden Uraloğlu, "Denizlere indirilen her bir gemi, göklere yükselen her bir SİHA, raylarda yeni yeni demiryolu hikayeleri yazan her bir milli trenimiz, uzay vatanımızda kapsama alanımızı genişleten her bir uydumuz. Kutlu davamıza sahip çıktığımızın göstergesidir. Çünkü bu başarılar düşmanlarımızın yerinde sayan bir Türkiye hayallerinin boşa çıktığının en büyük kanıtıdır. Ortada büyük bir resim var. Güçlü Türkiye resmi. Yapılan tüm yatırımlar ve hizmete alınan tüm projeler tek tek bu resme vurulan fırça darbeleridir. 21 yıldır ülkemize çağ atlatan AK Parti Hükümeti Türkiye Yüzyılı'nda da bu kutlu yolculuğunu hızını arttırarak devam ettirmektedir. Bu yolculukta teşkilatlarımız ve halkımız ile bir araya geldiğimiz Şehir Buluşmaları birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesi anlamında çok büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu.