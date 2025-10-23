Bakan Uraloğlu: 'Ülkemizin stratejik konumunu yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ile daha da güçlendirdik'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da katıldığı Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'ndaki (RTMC25) açıklamasında, Türkiye'nin bölgesel ulaştırma ağlarının doğal merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Biz bu stratejik konumu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ile daha da güçlendirdik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'daki Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na (RTMC25) katılmak üzere başkent İslamabad'a geldi. Bakan Uraloğlu, program öncesinde diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşları ile görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ayrıca, program kapsamında çekilen aile fotoğrafında da yer aldı. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında bölgesel dayanıklılığı artırmak, bağlantısallığı güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturmak için bir arada bulunduklarını kaydetti. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan krizlere dikkati çeken Uraloğlu açıklamasında, "Tedarik zinciri aksamaları ve jeopolitik gerilimler, ulaştırma sektörünün sadece bir lojistik alan değil, aynı zamanda ekonomik gelişmenin, ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın temel dayanaklarından biri olduğunu açıkça göstermiştir. Ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesi artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur" dedi.

"Asya-Pasifik bölgesinin ulaşım yapısının bakım ve onarımı için 43 trilyon dolar gerekecek"

Bakan Uraloğlu, Asya Kalkınma Bankası'nın, Asya ve Pasifik Bölgesi Ulaşım Altyapısı ve Yatırım Görünümü 2035 Raporu'nun da bölgesel altyapı ihtiyacının büyüklüğünü açık biçimde ortaya koyduğunu aktardı. Uraloğlu, "Rapor, Asya-Pasifik bölgesinin ulaşım altyapısını geliştirmek, bakımını yapmak ve onarmak için 2020 ile 2035 yılları arasında tahmini 43 trilyon dolar gerekeceğini göstermektedir. Bu rakam, bölgenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sine denk gelmektedir" dedi.

Ortalama yatırım talebinin ise 2000 ile 2020 yılları arasında yıllık 750 milyar dolardan, 2020 ile 2035 yılları arasında yıllık 2,7 trilyon dolar çıkmakta olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu bağlamda ulaşım yatırım ihtiyaçlarının üç katına çıkmasının, proaktif planlama ve kaynak seferberliği gerektirdiğini söyledi. Uraloğlu, söz konusu rakamların bölgenin geleceğini planlarken birlikte hareket etmenin, kaynakları verimli ve tamamlayıcı biçimde kullanmanın gerekliliğini net biçimde gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin; Asya, Avrupa ve Afrika'nın kavşak noktasındaki konumu sayesinde, bölgesel ulaştırma ağlarının doğal merkezlerinden biri olduğunun da altını çizdi. Uraloğlu, "Biz bu stratejik konumu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ile daha da güçlendirdik. Yatırımlarımızın ülke ekonomisine toplam katkısının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu ve ulaştırma sektöründe yıllık bir milyon kişiye istihdam sağladığını hesaplıyoruz" dedi.

Türkiye olarak bu yatırımlar ile güçlü deneyimi de bölgesel düzeyde paylaşmaya hazır olduklarını da belirten Bakan Uraloğlu, "Müteahhitlik hizmetlerinde 137 ülkede 12 binin üzerinde proje üstlenmiş, toplam 530 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmış durumdayız. Biz bu başarıyı yalnızca ekonomik bir gösterge değil, dost ülkelerle kurduğumuz güvene dayalı iş birliklerinin bir sonucu olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bölgesinde lider ulaştırma merkezi"

Uraloğlu, bu projelerin Türkiye'yi bölgesinde lider, küresel ölçekte ise öncü bir ulaştırma merkezi konumuna taşıdığını ifade ederek, "Doğu-Batı Hazar Geçişli Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri de bu vizyonun merkezinde yer almaktadır. Orta Koridor ile Çin-Avrupa taşımaları için halihazırda kesintisiz bir bağlantı sunarken, Kalkınma Yolu projesi ile Güneydoğu Asya'dan gelen yüklerin Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Orta Koridor'un güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak görüyoruz"

Bakan Uraloğlu, Pakistan'ın ulaştırma alanında son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüme de dikkat çekti. Uraloğlu, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen ulaştırma ve enerji projeleri, yalnızca Pakistan'ın kuzey-güney bağlantısını güçlendirmekle kalmamakta; Orta Asya ve Çin'i birbirine bağlayan yeni bir stratejik eksen ortaya koymaktadır. Bu projelerin, bölgesel ticaretin güvenliği, verimliliği ve çeşitliliği açısından büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Özellikle, Pakistan'ın Gwadar Limanı'nı bölgesel ticaret ve lojistik merkezi haline getirme vizyonunu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak, Asya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Pakistan, İran ve Orta Asya bağlantılarıyla güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak görüyoruz" dedi.

Ulaştırma politikalarının artık yalnızca yol ve hat inşasından ibaret olmadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çevreye duyarlı, dijital kapasitesi yüksek ve krizlere dayanıklı altyapılar ön plana çıkmaktadır. Türkiye, bölgesel entegrasyonu güçlendirmeye, sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" açıklamasını yaptı. - İSLAMABAD