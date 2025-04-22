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Bakan Uraloğlu, Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Uraloğlu, Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya gelerek ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve lojistik iş birliği konularını değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şam temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Uraloğlu, iki günlük ziyareti kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi. Görüşmede bölgenin özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projeleri değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞAM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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