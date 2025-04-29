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Bakan Uraloğlu Polonya'da Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne Katıldı

Bakan Uraloğlu Polonya'da Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Üç Deniz Girişimi 10. Zirvesi'ne katılarak, Türkiye'nin bölgedeki enerji ve ulaşım projelerine yönelik stratejik ortaklıklarını vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya'da 'Üç Deniz Girişimi 10'uncu Zirvesi"nin açılış oturumuna katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya'nın başkenti Varşova'da katıldığı 'Üç Deniz Girişimi 10'uncu Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Varşova'da düzenlenen 'Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10. Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldık. Türkiye olarak enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında Orta ve Doğu Avrupa'daki altyapı eksikliklerini gidermeyi amaçlayan bu önemli iş birliğine stratejik ortak olarak katılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Girişimin 143 öncelikli projesi arasında yer alan Via Carpatia Otoyolu ile Litvanya'dan başlayarak Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a ve İstanbul'a kadar uzanan bu stratejik hattın önemli bir parçasıyız. Türkiye olarak bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesine aktif katkı sunacağız. Bölgesel iş birliğini güçlendirerek hem ülkemizin hem de bölgemizin refahı, güvenliği ve kalkınması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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