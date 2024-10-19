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Bakan Uraloğlu Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sorunlarını dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, 16 Ekim Çarşamba günü 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'nın Kale ilçesinde iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

Esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, "Çarşamba günü 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde esnafımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem felaketi sonrası hem Kale'nin hem de Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarımızla birlik içinde hareketimizi sürdüreceğiz. İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Politika

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