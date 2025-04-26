Bakan Uraloğlu, Karaman'da Yatırımları Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, bir takım programlara katılmak için geldiği Karaman'da Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Kentteki çalışmalar hakkında Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den bilgi alan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Karaman'a bakanlığın 49 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

"Sertavul Tüneli'nde yüzde 60 seviyesine gelindi"

Uraloğlu, Karaman'da yatırımların sürdüğünü belirterek, "Devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 11 milyar lira. Karaman'da 19 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 170 kilometre bölünmüş yol var. Yani bütün komşu şehirlere bölünmüş yolla bağlanmış oldu. Mut yolu, Sertavul Tünelimiz var. Onu da yakın takip ediyoruz. 3 bin 300 metrelik tünelde yüzde 60 seviyesine geldik, devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşa hizmetkar olmaya devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, "Elbette yapmamız gerekenler var. Ekonomiyle ilgili beklentilerimiz var. Görevimizi yapacağız ama belki bundan daha kıymetlisi var, o da vatandaşımıza dokunabilmek. Onun gönlünde yer edebilmek" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Uraloğlu, daha sonra teşkilat üyeleriyle fotoğraf çektirdi, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Uraloğluna ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de eşlik etti. - KARAMAN