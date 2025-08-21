Bakan Uraloğlu, Hızlı Demiryolu Hattı'nın Temelini Atmak İçin Iğdır'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın gerçekleştirilecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'a gitti.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın gerçekleştireceğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'dayız. Doğunun bereketli topraklarını, ticaretin ve ulaşımın kalbi haline getirecek bu büyük adımı Iğdır'dan başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA