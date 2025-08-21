Bakan Uraloğlu, Hızlı Demiryolu Hattı'nın Temelini Atmak İçin Iğdır'da

Bakan Uraloğlu, Hızlı Demiryolu Hattı'nın Temelini Atmak İçin Iğdır'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı'nın temel atma töreni için Iğdır'a gitti. Bu proje, bölgenin ticaret ve ulaşım potansiyelini artıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın gerçekleştirilecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'a gitti.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın gerçekleştireceğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'dayız. Doğunun bereketli topraklarını, ticaretin ve ulaşımın kalbi haline getirecek bu büyük adımı Iğdır'dan başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket

Duyanlar ayakta alkışlıyor! İsrail maçı öncesi anlamlı hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.