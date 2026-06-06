Uraloğlu'ndan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Açıklaması
Kırklareli.
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Kırklareli Büyükkarıştıran YHT İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Kırklareli Büyükkarıştıran YHT İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu
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