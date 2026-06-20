Bakan Uraloğlu: Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış kol geziyor

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bir dizi program kapsamında Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Bulvar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Uraloğlu, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Bakan Uraloğlu, esnaf ziyaretinin ardından Hakkari Evi'nde düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması programına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı