Haberler

Bakan Uraloğlu: 'Görevimiz Hizmet Etmek'

Bakan Uraloğlu: 'Görevimiz Hizmet Etmek'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'BİZİM GÖREVİMİZ HİZMET ETMEK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burdur programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'BİZİM GÖREVİMİZ HİZMET ETMEK'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burdur programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti hükümetleri döneminde Burdur'a 23 milyar liranın üzerinde hizmet ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Şu anda kara yollarında devam eden 8 projemiz var. Bunların da 8- 10 milyar civarında tutarı var. Bizim görevimiz hizmet etmek. Hep söylüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığını oy olarak alabilsek herhalde yüzde 80-90 oy alırdık. Vatandaşımıza sadece hizmet etmekle kalmayacağız, gönlüne de gireceğiz, onunla temas edeceğiz. Bu da tüm teşkilatlarımızın hep beraber yapmamız gereken bir iş. Yani o bizim evladımız, o bizim komşumuz, o bizim akrabamız, o bizim mahallelimiz demeyeceğiz hepsini, çünkü insanlara dokunmak kıymetli, yani onlara bir şey söylemek kıymetli, onlardan bir şey talep etmek veya bir şey vermek kıymetli birebirde. Onun için bunu aksatmayacağız. Bu anlamda da AK Parti teşkilatlarımız yıllarca bunu yapmış durumda. Bundan sonra da inşallah daha iyi bir şekilde yapacak" dedi.

'SÖYLEDİĞİ SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye'nin bir ateş çemberinin içerisinde olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Çok uzağa gitmeden bakın 2018'de ülkemiz hedef alınarak birçok saldırı gerçekleştirildi. Ekonomik saldırılar gerçekleştirildi. Hatırlayın o günleri. Seçime giderken sonra pandemi süreci yaşadık, sonra Rusya-Ukrayna savaşını yaşadık. Zaten maalesef Gazze'de bir soykırım yaşandı, inşallah tekrar yaşanmaz. Cumhurbaşkanımızın o anlamda gayretini biliyoruz. İran-İsrail çatışması yaşandı, Pakistan- Afganistan sıkıntısı yaşandı. Bugün bakıyorsunuz Sudan'da sıkıntılar var. Libya'da sıkıntılar oldu, yine Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılması ile ilgili çok ciddi operasyonlar oldu. Bunlara baktığınız zaman hepsinde bir söz sahibi olan, hepsinde söylediği sözün dinlendiği bir Türkiye var. Onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Gerçekten biz nereye gidersek veya dünyanın neresinden hangi misafirimiz gelirse Cumhurbaşkanımızın bu tesis ettiği liderlik, dünyada sağladığı itibar gerçekten bizlerin gururunu kabartıyor, bizleri mutlu ediyor, memnun ediyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun basına kapalı devam eden toplantı sonrası havayolu ile Ankara'ya döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.