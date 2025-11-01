Bakan Uraloğlu: 'Görevimiz Hizmet Etmek'

'BİZİM GÖREVİMİZ HİZMET ETMEK'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burdur programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti hükümetleri döneminde Burdur'a 23 milyar liranın üzerinde hizmet ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Şu anda kara yollarında devam eden 8 projemiz var. Bunların da 8- 10 milyar civarında tutarı var. Bizim görevimiz hizmet etmek. Hep söylüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığını oy olarak alabilsek herhalde yüzde 80-90 oy alırdık. Vatandaşımıza sadece hizmet etmekle kalmayacağız, gönlüne de gireceğiz, onunla temas edeceğiz. Bu da tüm teşkilatlarımızın hep beraber yapmamız gereken bir iş. Yani o bizim evladımız, o bizim komşumuz, o bizim akrabamız, o bizim mahallelimiz demeyeceğiz hepsini, çünkü insanlara dokunmak kıymetli, yani onlara bir şey söylemek kıymetli, onlardan bir şey talep etmek veya bir şey vermek kıymetli birebirde. Onun için bunu aksatmayacağız. Bu anlamda da AK Parti teşkilatlarımız yıllarca bunu yapmış durumda. Bundan sonra da inşallah daha iyi bir şekilde yapacak" dedi.

'SÖYLEDİĞİ SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye'nin bir ateş çemberinin içerisinde olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Çok uzağa gitmeden bakın 2018'de ülkemiz hedef alınarak birçok saldırı gerçekleştirildi. Ekonomik saldırılar gerçekleştirildi. Hatırlayın o günleri. Seçime giderken sonra pandemi süreci yaşadık, sonra Rusya-Ukrayna savaşını yaşadık. Zaten maalesef Gazze'de bir soykırım yaşandı, inşallah tekrar yaşanmaz. Cumhurbaşkanımızın o anlamda gayretini biliyoruz. İran-İsrail çatışması yaşandı, Pakistan- Afganistan sıkıntısı yaşandı. Bugün bakıyorsunuz Sudan'da sıkıntılar var. Libya'da sıkıntılar oldu, yine Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılması ile ilgili çok ciddi operasyonlar oldu. Bunlara baktığınız zaman hepsinde bir söz sahibi olan, hepsinde söylediği sözün dinlendiği bir Türkiye var. Onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Gerçekten biz nereye gidersek veya dünyanın neresinden hangi misafirimiz gelirse Cumhurbaşkanımızın bu tesis ettiği liderlik, dünyada sağladığı itibar gerçekten bizlerin gururunu kabartıyor, bizleri mutlu ediyor, memnun ediyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun basına kapalı devam eden toplantı sonrası havayolu ile Ankara'ya döndü.