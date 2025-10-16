Haberler

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'da Borisov ile Ulaşım İşbirliğini Görüştü

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'da Borisov ile Ulaşım İşbirliğini Görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sofya'da Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ulaşım işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Sofya'da, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uraloğlu, "Ülkelerimizin ulaştırma alanındaki geleceğini ve yapılabilecekleri konuştuk. Türkiye ve Bulgaristan'ın köklü komşuluk ilişkilerini pekiştirecek iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
