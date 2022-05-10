Bakan Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov'u kabul etti - Haberler

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Bakan Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov'u kabul etti.

Bakan Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov'u bakanlıkta kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) başlayan görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Kazakistan, Politika, Haberler

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