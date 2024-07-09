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Bakan Şimşek'in evindeki tadilat iddialarına yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Mehmet Şimşek hakkında evinin tadilatını devletten ihaleler alan müteahhitlik firmasına yaptırdığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Şimşek'in evinde son 10 yıl içinde herhangi bir tadilat yapılmadığı belirtildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Mehmet Şimşek hakkında Ankara Gölbaşı'ndaki evinin tadilatını devletten ihaleler alan müteahhitlik firmasına yaptırdığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın evinin içinde, son 10 yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır, 4 Temmuz 2024 günü Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili, 'Bir iddiaya göre' diyerek mesnetsiz iddialarda bulunmuş, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verilmişti. Adı geçen Sayın Vekil, bu defa 8 Temmuz 2024 günü gerçek dışı iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalışmıştır. Bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur. Sayın Bakanımızın evinin içinde, son 10 yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır. Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır" denildi.

'İDDİA EDİLEN RAKAMLARA ORANLA ÇOK CÜZİDİR'

Evin zemin katında bulunan nem probleminin 2020-2021 yılları arasında Mehmet Şimşek'in Bakan olmadığı dönem içinde yapıcı firma tarafından tamir edildiği belirtilerek, "Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı Mart ayında Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için 2 araçlık otopark alanının üstüne, 4 tarafı açık, yaklaşık 40 metrekarelik yüzeye çelik donatı üzerine 9,8 kilovat, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kilovat güneş enerjisi panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 kilovat güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup, çatı üstü imalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir. Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başarır'ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem güneş enerjisidir. Bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ali Mahir Başarır Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

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