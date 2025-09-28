Haberler

Bakan Şimşek, Batman'da Valiliği Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da valiliği ziyaret ederek kamu hizmetleri ve projeler hakkında bilgi aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği memleketi Batman'da valiliği ziyaret etti.

Bakan Şimşek, valilik girişinde Vali Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da hazır bulundu. Bakan Şimşek ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Ziyaret sırasında Vali Canalp, Batman'da yürütülen kamu hizmetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Canalp, kamu yatırımlarının gerçekleşmesinde sunduğu desteklerden dolayı Bakan Şimşek'e teşekkür ederek kendisini Batman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Şimşek ise memleketi Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BATMAN

BATMAN
