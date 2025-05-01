Bakan Kurum Malatya'da Deprem Çalışmalarını İnceliyor
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi. Bakan, İl Koordinasyon toplantısının ardından Bakırcılar çarşısı inşaatını ziyaret edecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunuyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi.
Bakan Kurum'un İl Koordinasyon toplantısının ardından kent merkezinde inşası devam eden Bakırcılar çarşısı şantiye alanında incelemelerde bulunacağı bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika